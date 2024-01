Os oficiais apreenderam 168 tabletes de maconha, seis pinos de cocaína e um aparelho celular, além de R$ 12 em espécie - Divulgação/PM

Os oficiais apreenderam 168 tabletes de maconha, seis pinos de cocaína e um aparelho celular, além de R$ 12 em espécieDivulgação/PM

Publicado 18/01/2024 10:45

Cabo Frio - Um homem de 20 anos foi preso e um menor de 16 apreendido por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (17), em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 14h30, no bairro Manoel Corrêa.

De acordo com o relatório policial, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da PM, durante uma ação de demolição de barricadas no bairro, recebeu denúncias sobre dois elementos que possivelmente estariam vendendo drogas na Rua Aspino Rodrigues dos Santos.

Diante disso, os policiais foram até a localidade e realizaram um cerco tático. Os suspeitos, ao avistarem a equipe, teriam tentado fugir, mas sem sucesso. Em seguida, foi realizada uma abordagem.

Com eles, os policiais arrecadaram parte do material apreendido, sendo o restante identificado no terreno ao lado onde os suspeitos estariam vendendo o material ilícito. No total, os oficiais apreenderam 168 tabletes de maconha, seis pinos de cocaína e um aparelho celular, além de R$ 12 em espécie.

Foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram encaminhados para a 126ª DP (Cabo Frio) e, posteriormente, à 125ª DP (São Pedro da Aldeia), Central de Flagrantes do dia. Lá, homem preso e o menor, apreendido.