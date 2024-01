Carro pega fogo - Divulgação

Publicado 16/01/2024 18:53

Cabo Frio - Um carro pegou fogo na tarde desta terça-feira (16) na Avenida Vitor Rocha, no bairro Parque Burle, em Cabo Frio.



Segundo informações apuradas pelo Jornal O DIA, o veículo, um Fiat Uno, estava em uma oficina mecânica quando começou a “fazer barulhos estranhos”. O mecânico, ao perceber o início das chamas, empurrou o carro para a Avenida, onde o mesmo foi consumido pelo fogo.



Ainda conforme testemunhas, o automóvel possuía kit gás e chegou a explodir duas vezes.



O mecânico chegou a sofrer queimaduras leves no rosto e braços.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o controle do incêndio.