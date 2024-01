Bueiros entupidos - Rede social

Bueiros entupidos Rede social

Publicado 16/01/2024 14:17

Cabo Frio -

Bueiros entupidos de gordura foram flagrados na Rua Major Bellegard, próximo ao Boulevard Canal, em Cabo Frio, na tarde desta segunda-feira (15). Denúncias apontam que toda a água estaria sendo despejada, através de uma tubulação, no Canal do Itajuru.



Ao todo, foram flagrados dois bueiros entupidos de gordura, com esgoto transbordando e escorrendo pelas ruas, formando poças de água suja pelo logradouro.

Bueiros entupidos Rede social

Ainda conforme denúncias, seguindo o caminho formado pelo esgoto, moradores também flagraram o ponto em que o mesmo estaria sendo despejado. Internautas afirmam que a diferença entre a água suja e a do Canal é “nítida”.



Uma das possíveis causas, segundo denunciantes, pode ser o “descarte irregular de resíduos de cozinha, como restos de comida e, principalmente, óleo e gordura, que são despejados principalmente por residências e estabelecimentos que produzem alimentos”.



Neste caso, se faz necessária a troca da tubulação, porque estes materiais, enquanto estão quentes, se apresentam em forma líquida, gerando uma falsa impressão de não ser problema; porém, quando resfriados, se solidificam, gerando “pedras de gordura”.



Procurada, a Prolagos, concessionária responsável pelo saneamento básico da Região dos Lagos, afirmou, em nota, que “a situação apontada na reportagem se refere à rede de drenagem pluvial, que é de responsabilidade da prefeitura”.



Já a prefeitura não respondeu até o fechamento desta matéria.