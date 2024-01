Colônia de Férias - Divulgação/ Ascom

Colônia de Férias Divulgação/ Ascom

Publicado 15/01/2024 17:42

Cabo Frio - Iniciaram nesta segunda-feira (15) as inscrições para a Colônia de Férias de Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. A ação acontece na próxima semana, entre os dias 22 e 26, no Polo Cultural de Tamoios, localizado no anexo do Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira.

Crianças com idade entre 6 e 11 anos podem se inscrever para participar. O período de inscrições vai até esta quinta-feira (18), das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Durante a Colônia de Férias, as crianças participarão de atividades como desenho, pintura, contação de histórias, jogos criativos, entre outras, que serão coordenadas por artistas e recreadores.

A ação “Férias na Cultura de Tamoios” é totalmente gratuita.