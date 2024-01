Procurador-geral de Búzios, Thiago Ferreira; advogado especialista em Direito Eleitoral, Pedro Canellas; deputado estadual Dr. Serginho; Aquiles Barreto e procurador-geral de São Pedro da Aldeia, Peter Samerson - Divulgação/ Redes Sociais

Procurador-geral de Búzios, Thiago Ferreira; advogado especialista em Direito Eleitoral, Pedro Canellas; deputado estadual Dr. Serginho; Aquiles Barreto e procurador-geral de São Pedro da Aldeia, Peter SamersonDivulgação/ Redes Sociais

Publicado 12/01/2024 14:59

A pré-campanha em Cabo Frio está comendo solta. Nesta quinta-feira (11), uma fotografia publicada nas redes sociais do deputado estadual Dr. Serginho (PL), que é pré-candidato a prefeito, agitou bastante o cenário. É porque nessa fotografia estava um paredão de advogados de respeito, daqueles que são especialistas em cortar cabeças de políticos com condenações que insistam em ser candidatos e que ficam procurando brechas na justiça. Pois é, essa turma é especialista em fechar essas brechas. Na foto, além de Dr. Serginho e Aquiles Barreto, que, ao que tudo indica, será o estrategista da campanha, estavam lá também, Dr. Pedro Canellas, que é um dos maiores nomes do direito eleitoral de todo o Estado do Rio de Janeiro, Dr. Thiago Ferreira, que é procurador-geral de Armação dos Búzios e anunciou apoio ao Dr. Serginho na semana passada. Agora, a mais nova importante figura para o time, é o Dr. Peter Samerson, que é procurador-geral de São Pedro da Aldeia e também uma fera do direito eleitoral. Peter, que também é mega parceiro de Canellas, disse que é um time robusto. “Dr. Serginho me conquistou”, declarou. A turma está dizendo que essa galera está afiando o machado, deixando tudo pronto para decepar as cabeças. Fato é que, com uma fotografia daquela, com um paredão de advogados daquele naipe, fica difícil não tremer na base. Quem vai encarar?

Marquinho Mendes, ex-prefeito de Cabo Frio Renata Cristiane

MATO SEM CACHORRO

Por outro lado, Marquinho Mendes está num mato sem cachorro. Isso porque a coluna ficou sabendo que o Dr. Paulo Lage, que até então estava advogando para o ex-prefeito cabofriense, abandonou o barco. Ao que parece, ele já atua na equipe de doutor Tiago Ferreira, na procuradoria de Búzios, e vai ter que renunciar aos processos de Marquinho. E agora quem será que vai defender o emedebista? E vai ter que advogar no amor mesmo, já que Marquinho disse que está sem dinheiro. E como ele tem três condenações na justiça eleitoral, advogado eleitoral não é barato. Fica a dúvida. Quem será que vai fazer essa gentileza, esse carinho, de defender Marquinho Mendes de graça?