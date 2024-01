Dupla é detida com drogas no Jardim Caiçara, em Cabo Frio - Divulgação/ PM

Publicado 11/01/2024 16:26

Dois jovens, um de 18 e outro de 16 anos, foram detidos com drogas no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, na noite de quarta-feira (10). A captura foi realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram dois elementos com sacolas nas mãos, que, ao perceberem a presença da guarnição, entraram em fuga.

Após uma perseguição, os dois acusados foram capturados com 35 frascos de black lança.

A dupla foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o maior foi autuado e preso por tráfico de drogas e o adolescente, autuado e apreendido por crime análogo.