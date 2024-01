Os proprietários dos equipamentos de som foram multados em R$ 500 cada. - Divulgação/ PM

Publicado 10/01/2024 14:53

Cabo Frio - Nove pessoas foram detidas e duas caixas de som apreendidas nesta terça-feira (9) em Cabo Frio. As ações, registradas no período da manhã e noite, fizeram parte da “Operação Verão 2024”, que teve início no começo de dezembro e tem como objetivo diminuir a taxa de criminalidade durante a alta temporada.



As ações integradas, que foram realizadas na orla da Praia do Forte e envolveram agentes da ROMU da Guarda Municipal, do PROEIS e da Fiscalização de Posturas, visaram o cumprimento da lei municipal de 2023, que proíbe a presença e a utilização de equipamentos de som nas praias da cidade, e o combate à ‘flanelagem’ na região.



Os proprietários dos equipamentos de som foram multados em R$ 500 cada. Já as nove pessoas foram encaminhadas para a 126ª DP (Cabo Frio), onde ficaram à disposição das autoridades.