Delegacia de Cabo Frio (126ªDP) - Divulgação/ PM

Delegacia de Cabo Frio (126ªDP)Divulgação/ PM

Publicado 11/01/2024 15:11

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (10) após agredir a companheira em Cabo Frio. O crime aconteceu na Rua das Amendoeiras, no bairro Cajueiro.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 36 anos, relatou que foi agredida pelo companheiro, identificado como B.V.C., de 41 anos, com socos, chutes e enforcamento. Ela também apresentava um corte na boca.

O acusado, por vez, negou as acusações e disse que foi agredido pela mulher e que a mesma estava com comportamento agressivo. No entanto, a polícia não encontrou indícios de que ele tenha sido vítima de violência.

As partes foram encaminhadas à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o homem foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal. Ele permanece preso.