As chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros, mas trailer ficou totalmente destruídoReprodução/ Internet

Publicado 11/01/2024 16:22

CABO FRIO - Um carrinho que vende churros e batata frita pegou fogo na noite desta quarta-feira (10), na praça do Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb, nas proximidades da Praia do Forte, em Cabo Frio.

De acordo com testemunhas, o incêndio foi causado por uma fritadeira elétrica que entrou em curto-circuito. As chamas rapidamente consumiram o food truck, que ficou totalmente destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. A Guarda Municipal auxiliou isolando o local. Segundo a prefeitura, o trailer estava totalmente regularizado e passou por uma inspeção da Defesa Civil antes do início da temporada de verão.

O município disse ainda, que a fiscalização de posturas vai solicitar uma avaliação da Enel na rede elétrica da área, já que o incêndio pode ter sido provocado pela sobrecarga na rede em que os equipamentos elétricos estavam ligados.