As ações têm como objetivo garantir a segurança dos moradores e turistas durante a alta temporadaDivulgação

Publicado 11/01/2024 16:30

CABO FRIO - A Polícia Militar do Rio de Janeiro está reforçando o policiamento na Região dos Lagos, importante destino turístico do estado.

O 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), com sede em Cabo Frio, distribuiu quatro trailers de apoio na Praia do Forte, na Praça do Moinho e na Praça da Cova, em Arraial do Cabo. Há tendas com presença policial nas Praias do Peró e Geribá, em Búzios, além de nove quadriciclos distribuídos por essas praias e outras, como as Conchas, Manguinhos, também em Búzios, Itaúna e Praia da Vila, em Saquarema.

O novo esquema de policiamento faz parte de uma série de mudanças promovidas após uma visita técnica do secretário de Estado de Polícia Militar, o Coronel Luiz Henrique Marinho Pires, durante o período de festas de réveillon. O secretário, junto com o comando do 25º BPM, readequou o policiamento da Operação Verão em toda a Região dos Lagos.

O reforço aplicado pelo Comando da Corporação dedica mais de 60 policiais à operação, que conta com o apoio aéreo de equipes do Grupamento Aeromóvel (GAM) da corporação aos finais de semana.

O trabalho conjunto dos policiais do 25º BPM com as equipes do poder Municipal no combate aos flanelinhas irregulares também está sendo intensificado, principalmente na orla de Cabo Frio, onde há a maior concentração de veículos.

As ações da Polícia Militar na Região dos Lagos têm como objetivo garantir a segurança dos moradores e turistas durante a alta temporada.