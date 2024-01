Uma das localidades mais movimentadas, ainda conforme relatos, foi a Avenida Teixeira e Souza. - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 15/01/2024 17:37

Cabo Frio - Mesmo sendo proibido, moradores flagraram a circulação e o desembarque de ônibus de turismo em diferentes pontos Cabo Frio, durante o fim de semana. Os registros foram feitos no sábado (13) e mostram um verdadeiro caos no trânsito como consequência.



Mas não para por aí. Na altura da Ponte Feliciano Sodré, conforme relatos, enquanto circulava pelas ruas da cidade, um dos ônibus de turismo teria quebrado, o que intensificou ainda mais o trânsito.



Vale pontuar que, neste período de recesso escolar, o movimento do trânsito aumenta exponencialmente. A estimativa da prefeitura, inclusive, é que no período entre 27 de dezembro e 14 de janeiro, Cabo Frio recebeu público flutuante de 1.392.619 pessoas.



Um morador, que estava na rua no momento do incidente, registrou o momento. Além disso, outras imagens também mostram a movimentação dos veículos e o desembarque de turistas durante o fim de semana. Uma das localidades mais movimentadas, ainda conforme relatos, foi a Avenida Teixeira e Souza.

De acordo com as autoridades, o problema do ônibus quebrado foi rapidamente resolvido, com o ônibus sendo retirado em dez minutos. Contudo, de acordo com o decreto municipal nº 6.905, o desembarque de passageiros de veículos de turismo é permitido apenas das 5h às 9h nas ruas Jorge Lóssio; Mario Quintanilha; Rui Barbosa; e Maestro Clodomiro Guimarães de Oliveira.



Fora deste período, o desembarque deve ser realizado no Terminal de Ônibus de Turismo (TOT). Além disso, ainda segundo o decreto, fica permitido apenas o trânsito destes veículos, também entre 5h e 9h, nas ruas Treze de Novembro; e Manoel Francisco Corrêa.

O Portal RC24h entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, questionando sobre a estimativa de turistas na cidade durante o recesso escolar e sobre a fiscalização de ônibus de turismo na cidade. Em nota, o município esclareceu que ” todo ônibus ou van autorizado, pode entrar no município e levar os passageiros até o ponto de parada mais próximo ao meio de hospedagem do turista. Um desses pontos fica localizado na Avenida Teixeira e Souza, na altura da Vila Nova, onde a fiscalização atua no ordenamento, de forma a evitar ao máximo o impacto no trânsito”.



Além disso, pontuou que “quanto à fiscalização, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana possui duas equipes que percorrem todo o município para verificar não só o percurso, como também as paradas e a autorização dos veículos de turismo que chegam ao município”.



Confira a nota completa:



“A Prefeitura de Cabo Frio informa que a estimativa do Observatório do Turismo, da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, é que no período entre 27 de dezembro e 14 de janeiro, o município recebeu público flutuante de 1.392.619 pessoas.



Quanto aos ônibus de turismo, para esta semana, possuem permissão para permanecer no TOT (Terminal de Ônibus de Turismo), 140 veículos. Esclarece ainda que, todo ônibus ou van autorizado, pode entrar no município e levar os passageiros até o ponto de parada mais próximo ao meio de hospedagem do turista. Um desses pontos fica localizado na Avenida Teixeira e Souza, na altura da Vila Nova, onde a fiscalização atua no ordenamento, de forma a evitar ao máximo o impacto no trânsito.



Quanto à fiscalização, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana possui duas equipes que percorrem todo o município para verificar não só o percurso, como também as paradas e a autorização dos veículos de turismo que chegam ao município”.