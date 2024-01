O material foi apreendido e apresentado na 126ª Delegacia Policial (DP), em Cabo Frio. - Divulgação/ PM

Publicado 15/01/2024 12:49

Cabo Frio - A Polícia Militar apreendeu drogas e um rádio transmissor no Buraco do Boi, em Cabo Frio, na manhã deste sábado (13). A ação foi realizada por policiais militares do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

De acordo com a polícia, a equipe estava em patrulhamento pela região quando viu quatro homens em atitude suspeita no final do Beco da Coreia. Ao desembarcar para abordar os homens, eles fugiram e não foram alcançados.

No local, os policiais encontraram 26 pinos de cocaína, quatro buchas de maconha e um rádio transmissor. O material foi apreendido e apresentado na 126ª Delegacia Policial (DP), em Cabo Frio.

Operação apreende 6 objetos perfurantes e cortantes em Cabo Frio

A Polícia apreendeu seis objetos perfurantes e cortantes durante uma operação de repressão a esses materiais na manhã deste sábado (13), em Cabo Frio. A ação foi realizada por policiais militares do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

De acordo com a polícia, a operação ocorreu na Rua da Luz, no bairro Braga. Durante as abordagens, os policiais encontraram seis objetos perfurantes e cortantes com quatro pessoas.