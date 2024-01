Foram apreendidas 890 cápsulas de cocaína, 55 buchas de maconha e R$ 75 em espécie - Divulgação/PM

Foram apreendidas 890 cápsulas de cocaína, 55 buchas de maconha e R$ 75 em espécieDivulgação/PM

Publicado 16/01/2024 14:25

Cabo Frio -

A Polícia Militar prendeu um homem acusado de tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (15) na Praia do Siqueira, em Cabo Frio. Com o elemento, identificado como W.R.d.A., de 18 anos, foram apreendidas 890 cápsulas de cocaína, 55 buchas de maconha e R$ 75 em espécie.



Segundo a ocorrência, a equipe recebeu informações de que um homem estaria vendendo drogas na região. Ao chegar ao local, os policiais viram o criminoso com uma sacola nas mãos. Ao perceber a presença da polícia, ele tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes.



Na sacola, os militares encontraram o material entorpecente. Ao realizar buscas nas proximidades, a equipe encontrou em um sótão um saco plástico contendo mais cápsulas de cocaína.



O acusado foi preso em flagrante e encaminhado à 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo (132ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele permanece preso.