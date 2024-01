Acidente (Carro capotado) - Rede social

Publicado 16/01/2024 14:45

Cabo Frio - Um carro do modelo Blazer capotou após uma colisão com um Honda Fiat na Av. Macário Pinto Lopes, próximo ao Hotel Sesc, no bairro Vila Nova, em Cabo Frio, na tarde desta segunda-feira (15).



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h para atender a ocorrência. A Polícia Militar também compareceu ao local para prestar auxílio. Chegando ao local, a equipe identificou uma vítima com ferimentos leves, que foi liberada ainda no local.



Informações extraoficiais apontam que o motorista do Honda Fiat estaria saindo da Rua das Tulipas, no Algodoal, para virar para a Avenida Macário Pinto Lopes, sentido Vila Nova, enquanto o Blazer vinha da avenida, no sentido da Praia do Forte. Neste momento, o Honda teria colidido na lateral do Blazer, fazendo com que o mesmo perdesse o controle.



Testemunhas afirmam que o acidente teria acontecido porque o automóvel vermelho estava tirando a visão do Honda.



O Blazer já foi retirado do local.