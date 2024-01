Ele foi levado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado em flagrante e permaneceu preso. - Divulgação/ PM

Publicado 19/01/2024 14:04

Cabo Frio - Em uma ação conjunta das polícias militares do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, foi preso na tarde desta quinta-feira (18) em Cabo Frio, o traficante Aquiles Xavier Pinheiro, conhecido como “Kiko”.

“Kiko” é apontado como principal liderança do tráfico de drogas da facção criminosa PCC nas comunidades do Vale do Jatobá, no Barreiro; e Santa Clara, em Vespasiano; ambas em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele é considerado de alta periculosidade e é apontado como autor de diversos homicídios, assaltos de grande vulto, tráfico de drogas e outros crimes.

De acordo com as informações divulgadas pelas polícias, a ação foi resultado de um trabalho de inteligência que durou semanas. As equipes do 25º BPM, de Cabo Frio, receberam informações de que “Kiko” estaria escondido em uma casa na Rua dos Badejos, no bairro Peró.

Com a confirmação do local, os policiais realizaram um cerco e prenderam o traficante sem que ele oferecesse resistência. Ele foi levado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado em flagrante e permaneceu preso.