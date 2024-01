Preso por crime extorsão - Divulgação/PM

Preso por crime extorsão Divulgação/PM

Publicado 18/01/2024 14:10

Cabo Frio - Turistas de Minas Gerais foram vítimas de extorsão, lesão corporal e roubo na Praia do Forte, em Cabo Frio, na tarde desta quarta-feira (17).

Segundo informações da Polícia Militar, os turistas estavam em uma barraca de praia quando foram abordados por um homem que se identificou como gerente do estabelecimento. O homem exigiu que os turistas lhe pagassem R$ 200 para que ele não chamasse a polícia.

Os mineiros se recusaram a pagar e o acusado começou a agredi-los. Uma confusão se formou e o gerente e mais duas pessoas que estavam com ele começaram a roubar os turistas, que também tiveram um telefone celular, um cartão bancário e R$ 100 roubados.

Três pessoas foram conduzidas até a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), juntamente com as vítimas e testemunhas. Após prestarem depoimentos, o gerente da barraca foi preso em flagrante pelo crime de extorsão. Os outros dois homens que estavam com o acusado foram liberados.

O telefone celular, o cartão bancário e a quantia de R$ 100 roubados foram recuperados pelos policiais.