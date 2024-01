Bar notificado - Divulgação/Guarda Civil

Publicado 22/01/2024 17:11

Cabo Frio - Um bar, localizado no bairro Vila Nova, em Cabo Frio, foi notificado pela Guarda Civil Municipal na noite deste domingo (21), por volta das 22h30, após denúncias de som alto.

De acordo com a ocorrência, um morador ligou para a Central de Controle da Guarda Municipal, relatando que o estabelecimento estava com o som muito alto, acima do tolerável. Diante da denúncia, uma viatura foi até o local verificar as informações.

Já no local, de posse de um decibelímetro, os agentes da Ronda Ostensiva (ROMU), constataram que o bar estava funcionando com o som muito acima dos decibéis permitidos na lei do “PSIU”.

Segundo os agentes, o aparelho marcava 84,4 dB, sendo que, no período noturno, naquela área, é determinado que o nível não passe de 55 dB. Inclusive, o volume considerado tolerável para não danificar a audição humana é de até 85 dB.

Sendo assim, o estabelecimento foi notificado e o som desligado.