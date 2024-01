Foram apreendidas 340 cápsulas de cocaína, 293 buchas de maconha, 19 rádios transmissores e 18 bases de rádio transmissores - Divulgação/PM

Publicado 23/01/2024 15:25

Cabo Frio - Um homem de 26 anos foi preso e um menor de 17 apreendido com drogas em Cabo Frio. A ocorrência policial foi registrada na tarde desta segunda-feira (22), por volta das 16h11, no bairro Palmeiras.



Conforme a ocorrência, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar, em rondas na Rua Trindade, teve a atenção voltada para dois elementos, momento em que efetuou a abordagem.



Durante a abordagem, os policiais encontraram certa quantidade das drogas apreendidas. Posteriormente, em buscas em um terreno próximo, a equipe encontrou o restante do material entorpecente, bem como rádios transmissores.



Ao todo, foram apreendidas 340 cápsulas de cocaína, 293 buchas de maconha, 19 rádios transmissores e 18 bases de rádio transmissores.



Diante dos fatos, os agentes procederam com a dupla para a 126ª DP (Cabo Frio) e, em seguida, à 127ª DP (Búzios), Central de Flagrantes do dia. De lá, eles foram encaminhados para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia).



O homem, que já possuía dois registros criminais por tráfico de drogas, foi autuado em flagrante pelo crime. Já o menor foi autuado em ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, permanecendo apreendido.