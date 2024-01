56 pinos de cocaína e R$ 24,00 em espécie e ainda encontraram mais 648 pinos de cocaína - Divulgação/PM

56 pinos de cocaína e R$ 24,00 em espécie e ainda encontraram mais 648 pinos de cocaína Divulgação/PM

Publicado 26/01/2024 14:31

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (25), em Cabo Frio. O elemento de 22 anos foi encontrado com 680 cápsulas de cocaína.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do GAT recebeu informações de que elementos da Praia do Siqueira estariam traficando drogas e fazendo barricadas na Rua Trindade.

A equipe fez o cerco no local e vários elementos empreenderam fuga. Um dos suspeitos jogou uma sacola no telhado quando foi alcançado pelos policiais. Ao subir no telhado, os policiais encontraram uma sacola com 56 pinos de cocaína e R$ 24,00 em espécie.

Posteriormente, em um terreno próximo onde o elemento foi capturado, a equipe logrou êxito em encontrar mais 648 pinos de cocaína.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à 126ª Delegacia Policial, onde foi autuado no Art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Ele permanece preso.