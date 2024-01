Estrutura despencada - Rede social

Estrutura despencada Rede social

Publicado 24/01/2024 17:45

- A Rua dos Biquínis, em Cabo Frio, é conhecida como o maior polo de Moda Praia da América Latina e, apesar do título, conforme os moradores, encontra-se em estado de abandono. Nesta semana, segundo denúncias, uma estrutura despencou no local e quase atingiu pessoas que passavam na hora.O momento após o incidente foi registrado por moradores, que destacaram o perigo da situação. “Poderia ter atingido alguém”, denunciam os moradores.Desde que ganhou a atual formatação em 2014, até então, o local ainda não teria passado por obras. Em agosto de 2023, o então secretário de Obras e Serviços Públicos da cidade, Vanderson Bento, anunciou o início dos estudos para a realização de reformas e revitalização na Rua dos Biquínis, que estaria prevista para ter início logo após o término da alta temporada.Ou seja, seriam dez anos sem qualquer reforma, o que, de acordo com denunciantes, poderia justificar a má condição da estrutura que despencou. Contudo, imagens divulgadas pela Record Interior em dezembro , mostram equipes da Comsercaf atuando no lugar.A questão é que, para os moradores, independente das obras terem começado ou não, o “abandono do lugar, que emprega mais de 5 mil pessoas, é nítido”. Vale pontuar que a Rua dos Biquínis é o segundo local mais visitado em Cabo Frio, perdendo apenas para a Praia do Forte.Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura para questionar se, de fato, as obras começaram e, caso a resposta seja positiva, por qual motivo a estrutura despencou. Caso contrário, qual a previsão de início. Além disso, a reportagem também perguntou se a estrutura já foi recolhida.O Jornal aguarda retorno.