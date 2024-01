Resultou na apreensão de 227 cápsulas de cocaína, um rádio transmissor, duas bases de rádio, um telefone celular e R$42 em espécie - Divulgação/PM

Resultou na apreensão de 227 cápsulas de cocaína, um rádio transmissor, duas bases de rádio, um telefone celular e R$42 em espécieDivulgação/PM

Publicado 29/01/2024 15:49 | Atualizado 29/01/2024 16:44

Cabo Frio - Na tarde deste sábado (27), dois homens, ambos com 18 anos, foram presos e um adolescente de 16 apreendido por tráfico de drogas na Rua Trindade, no bairro Palmeiras, em Cabo Frio. A ação foi executada pelo Grupo de Ações Táticas (GAT 1) da Polícia Militar.

De acordo com o relatório policial, por volta das 17h10, a equipe do GAT 1, durante patrulhamento, recebeu uma denúncia anônima sobre atividades de tráfico de drogas na localidade.

Em resposta, os agentes se dirigiram até o local indicado. Ao chegarem, avistaram os três indivíduos portando sacolas e correndo ao perceberem a presença da guarnição. Foi realizado um cerco tático que resultou na captura dos suspeitos.

Durante a abordagem, os indivíduos descartaram as sacolas que carregavam. Uma busca no local resultou na apreensão de 227 cápsulas de cocaína, um rádio transmissor, duas bases de rádio, um telefone celular e R$42 em espécie. Questionados, os detidos teriam admitido envolvimento no tráfico de drogas na região.

Os homens e o adolescente foram conduzidos à 126ª DP (Cabo Frio), onde foram autuados em flagrante delito no artigo 33 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico de drogas. Os maiores de idade foram presos, enquanto o menor foi apreendido e está sob custódia das autoridades competentes.