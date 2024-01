Porte ilegal de arma de fogo - Divulgação/PM

Publicado 29/01/2024 16:10 | Atualizado 29/01/2024 16:46

Cabo Frio - Um homem de 21 anos, com passagens por homicídio, foi preso na manhã deste domingo (28), por porte ilegal de arma de fogo em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada na Av. Nilo Peçanha, na Praia do Forte, quando o elemento, indicado como I. C. d. C., foi abordado juntamente com outros dois indivíduos, A. J. d. S. F., de 30 anos, e L. S. S. O. F., também de 21.



Conforme o relatório policial, durante um patrulhamento de rotina, a guarnição da PM avistou um Chevrolet Classic preto, de quatro portas, estacionado na porta de um bar, com três ocupantes apresentando comportamento suspeito.



Ao realizar a abordagem, os agentes notaram que o passageiro no banco traseiro agiu de forma suspeita, abaixando-se e escondendo algo sob o banco.



Uma busca pessoal foi conduzida nos três ocupantes do veículo, seguida por uma revista no carro, onde os policiais encontraram uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, além de nove munições do mesmo calibre, ocultas sob o banco do carona.



Diante dos fatos, I. C. d. C. foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde permaneceu preso e à disposição da justiça. O veículo em que o elemento foi encontrado também foi detido.