Suspeito de furtar fios de cobre e interruptores de luz Divulgação/PM

Publicado 01/02/2024 18:57

Cabo Frio - Um homem de 38 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (1º) suspeito de furtar fios de cobre e interruptores de luz de uma obra em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 4h42, no Jardim Flamboyant, na Rua Índia,



De acordo com o relatório policial, durante procedimento operacional padrão, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu ao endereço indicado para verificar um furto em obra. No local, os agentes fizeram contato com o vigilante, que informou ter sido acionado devido ao alarme da obra ter soado.



O vigilante relatou ainda que conseguiu deter o suspeito no momento em que ele estava abandonando a obra com rolos de fios de cobre e interruptores do local.



Diante dos fatos, a guarnição recolheu o material e procedeu com as partes para a 126ª DP (Cabo Frio), para a apreciação da autoridade competente. Posteriormente, a equipe encaminhou o suspeito à 132ª DP (Arraial do Cabo), Central de Flagrantes do dia, onde ele foi autuado em flagrante e permaneceu preso.