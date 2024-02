Duas armas, sendo um revólver calibre 22 e outro 38, ambos sem numeração, além de munições - Divulgação/PM

Publicado 05/02/2024 14:41

Cabo Frio - Um idoso de 65 anos foi preso em Cabo Frio, neste sábado (3), por violência doméstica. Ele agrediu a esposa, de 58 anos, a pauladas na cabeça, ombros e na boca. Após uma denúncia, a Polícia Militar foi até o local, no bairro da Ogiva e prendeu o agressor em flagrante. Ele estava dentro do carro, tentando fugir quando os agentes chegaram.

Conforme informações do 25º BPM, os policiais tiveram que arrombar a porta da casa para entrar, visto que o criminoso estava sem as chaves. No local, foram encontradas e apreendidas duas armas, sendo um revólver calibre 22 e outro 38, ambos sem numeração, além de munições.

O criminoso foi levado para a 126ª DP, onde foi constatado que ele tinha passagens por furto, falsidade ideológica e porte de arma branca. Ficou preso.