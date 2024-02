O GAT da Polícia Militar prendeu o traficante Robério Rodrigues - Divulgação/PM

Publicado 05/02/2024 15:03

Cabo Frio - O GAT da Polícia Militar predeu, no fim da manhã deste sábado (3), o traficante Robério Rodrigues, de 49 anos, vulgo “Cinderela”, em Cabo Frio. Contra ele havia um mandado de prisão da cidade de Santos Dumont (MG), onde seria chefe do tráfico local.



Segundo informações do 25º BPM, Cinderela, que é considerado de alta periculosidade, estaria escondido numa casa do bairro Manoel Corrêa. Após troca de informações, a equipe da PM o encontrou na Rua Guianas, no Jardim Nautilus. Foram arrecadados dois celulares.



Ele foi levado para a 126ª e permanece preso.