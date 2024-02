Concentração da folia dos coloridos é a partir das 14h, na Praia do Forte - Divulgação

Concentração da folia dos coloridos é a partir das 14h, na Praia do Forte Divulgação

Publicado 06/02/2024 15:53

CABO FRIO - Na segunda-feira (12) de Carnaval, o Bloco Carnagay promete transformar a Praia do Forte, em Cabo Frio, em uma verdadeira balada, com Djs e muita música eletrônica. Com muita irreverência e alegria, a concentração da folia dos coloridos está prevista para começar às 14h na Praia do Forte, na altura da pista de skate Allan Mesquita.

Após a concentração, às 17h os foliões seguem o trio pela orla da praia, fazendo o antigo trajeto que termina na Duna Boa Vista, mais conhecida como Duna Preta. A animação ficará por conta dos DJ’s Petersen, Geleia, Lucas de Paula, Sabrina Sá, GFreak, Brunet, Duda e Joxx, que prometem levar os milhares de foliões à loucura, com uma mega e verdadeira balada. O bloco contará ainda com apresentações das drag queens Mary Summers e Loren Myttil.

O Carnagay é pioneiro no carnaval do interior fluminense. De acordo com a organização, há 20 anos a agremiação promove, por meio da folia, o engajamento na luta pelos direitos da comunidade LGBTI+.

O evento é gratuito e aberto a todos os públicos, mas sempre com muito respeito.