Preso suspeito de agressão - Divulgação/PM

Publicado 07/02/2024 18:40

Cabo Frio - Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (6), no Jardim Peró, por policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio, suspeito de agredir e ameaçar a própria avó de 70 anos.



Segundo a ocorrência policial, a idosa procurou a DEAM no dia de seu aniversário para denunciar as agressões. E, além disso, durante o atendimento, foi constatado que havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra o homem pelo crime de roubo majorado.



Diante dos fatos, uma equipe policial procedeu ao local e prendeu o suspeito.



O crime de roubo majorado, motivo do mandado de prisão, é caracterizado pela utilização de arma ou pela presença de agravantes que aumentam a pena, que pode variar de 4 a 10 anos de reclusão, dependendo das especificidades do caso e dos antecedentes criminais do réu.