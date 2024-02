Carnaval em Cabo Frio - Reprodução

Publicado 08/02/2024 14:28 | Atualizado 08/02/2024 16:01

O período de Carnaval acontece entre sábado (10) e terça-feira (13), mas as ruas de Cabo Frio já estão bastante movimentadas e comércios lotados. Mas não é para menos. Com previsão de muito sol, altas temperaturas e programação de shows diversificada, a estimativa do município para a festividade é de 550 mil turistas.



Apesar do alto número e com blocos e shows traçados para a festividade, comparado ao ano passado, o fluxo na cidade apresenta queda de aproximadamente 21%. No ano de 2023, eram esperados 700 mil visitantes. A redução contrasta com a grande quantidade de visitantes durante o período de Réveillon, que recebeu cerca de 1,8 milhão de pessoas, principalmente por se tratar de festividades próximas.



Moradores atribuem a queda do público ao “fracasso da queima de fogos”. “Afastou e traumatizou vários turistas”, aponta Valter Silva, conhecido como Valtinho, que comemora a queda na redução de turistas na cidade.



“Por mais que a motivação seja vergonhosa para a cidade, é bom poder dirigir pelas ruas. Apesar do trânsito ainda estar caótico e as lojas lotadas, ainda consigo chegar ao trabalho sem precisar sair duas horas antes”, explica o morador.



E quando Valtinho menciona “comércios lotados”, Marta Reys, também moradora da cidade, concorda com a afirmação.

Nesta quarta-feira (7) pré-Carnaval, Marta foi à uma rede de supermercado, na Avenida América Central, e, na hora de ir embora, ela conta que ficou aproximadamente duas horas na fila para efetuar o pagamento.



“Tinham 18 na minha frente. Na fila do meu lado, tinham 25. Conversei com algumas pessoas e a maioria era daqui, de Cabo Frio, e pretendia fugir da movimentação de turistas. Acabou que ficamos horas aguardando para sair. Eu e minha filha chegamos 8h50 e saímos 12h10”, conta.



E, realmente, o fluxo de turistas, em que pese a estimativa ter diminuído em comparação ao ano passado, tende a aumentar cada vez mais durante os próximos dias. Segundo a Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio, até o momento, o município conta com 90% de ocupação hoteleira para o Carnaval, sendo a maioria das reservas para três diárias. Em 2023, a sociedade registrou preenchimento total.



“Consideramos o número positivo, mas lamentamos que os turistas não fiquem cinco dias na cidade, como costumavam fazer. Os preços das diárias também estão bem inferiores aos praticados normalmente nessa época”, destaca Carlos Cunha, presidente da Associação.



Além disso, conforme o município, o Terminal de Ônibus de Turismo (TOT), localizado na Avenida Wilson Mendes, na altura do bairro Jacaré, contará com lotação total durante todo o período. Vale salientar que o local pode receber 140 veículos diariamente.