Ronda da ROMU - Divulgação

Publicado 07/02/2024 18:56 | Atualizado 07/02/2024 18:56

Cabo Frio - Na manhã desta terça-feira (6), durante patrulhamento de rotina, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Cabo Frio avistaram um grupo de pessoas em situação de rua que estava usando a área externa do teatro municipal para dormir. No local, havia cinco homens, alguns colchonetes e outros pertences de uso pessoal.

Nenhum objeto perfurante ou que pudesse ferir foi encontrado. Os agentes pediram que as pessoas deixassem o local e procurassem apoio na casa de passagem do município.

Embora a Guarda Municipal de Cabo Frio tenha solicitado que as pessoas em situação de rua desocupassem a área externa do Teatro Municipal, é importante ressaltar que não existe uma obrigação legal que as force a deixar o local. A ação dos agentes da ROMU foca na orientação e na busca por soluções que envolvam o encaminhamento para estruturas de apoio, como a casa de passagem do município.