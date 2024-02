Trânsito - Divulgação

Publicado 09/02/2024 18:29

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio preparou um esquema de trânsito especialmente para os dias de Carnaval. Quem vai curtir os bloquinhos e os shows na Arena Praia do Forte, Peró e distrito de Tamoios, precisa se atentar às ruas que estarão interditadas para o trânsito de veículos não autorizados. Na Praia do Forte, a Avenida Hilton Massa e a Avenida Macário Pinto Lopes terão seus sentidos interditados durante todo o período de Carnaval, começando nesta sexta-feira (9).

No Peró, a Praça do Moinho, palco principal das atrações no bairro, estará fechada para circulação de veículos. Já no distrito de Tamoios, as orientações no trânsito têm interdições pontuais diárias. As medidas visam garantir a segurança e a fluidez durante as festividades carnavalescas. A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, solicita a colaboração e compreensão dos moradores e visitantes.

“Nós estamos pensando na população, na diversão, na segurança e na mobilidade dos foliões. Para isso, criamos estratégias para que o fluxo de pessoas não atrapalhe o trânsito de automóveis, soluções práticas que dão certo e garantem dias de alegria para os foliões”, afirma a secretária de Mobilidade Urbana, Danielle Sales.

O Decreto Municipal Nº 7.253/2024 foi publicado no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (8).

Confira o esquema especial de trânsito entre sexta-feira (09) e domingo (18) de fevereiro, para o Carnaval 2024:

SEX (9)

Bolsão da Juju

Av. Macário Pinto Lopes

Av. Hilton Massa

Rua Vicente Celestino

Rua João Pessoa

Rua Saturno

Av. Nilo Peçanha

Rua Treze de Novembro

Rua Sergipe

Rua Alex Novelino

Tamoyo Esporte Clube

Av. Nilo Peçanha

Rua Tamoios

Rua Francisco Mendes

Rua Rui Barbosa

Praça da Gamboa

Rua José Rodrigues Póvoas

Rua Jorge Veiga

Praça da Cidadania

Rua Jhon Kenedy

Rua Alita do Vale

Rua Urano

Rua Ismar Gomes

Rua Waltermir Terra Cardoso

Rua Jorge Lóssio

SÁB (10)

Bolsão da Juju

Av. Macário Pinto Lopes

Av. Hilton Massa

Rua Vicente Celestino

Rua João Pessoa

Rua Saturno

Av. Nilo Peçanha

Rua Treze de Novembro

Rua Sergipe

Rua Alex Novelino

Clube São Cristovão

Av. Lecy Gomes da Costa

Av. Joaquim Nogueira

Rua Francisco Vasconcelos

Rua Expedicionário da Pátria

Rua Marques de Olinda

Tamoyo Esporte Clube

Av. Nilo Peçanha

Rua Tamoios

Rua Francisco Mendes

Rua Rui Barbosa

Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira

Av. Beira Mar

Rua Búzios

Rua Marimba

Praça Caio Márcio Coelho Orsolon

Av. Praia das Palmeiras

Rua Henrique Terra

Praça da Vila Nova

Rua Natanael Ribeiro de Almeida

Rua Tulipas

Palco do Show no Peró

Praça do Moinho

Rua Adailton Pinto de Andrade

Praça da Bandeira

Rua Cap. Augusto Lourenço

Rua Gávea

DOM (11)

Bolsão da Juju

Av. Macário Pinto Lopes

Av. Hilton Massa

Rua Vicente Celestino

Rua João Pessoa

Rua Saturno

Av. Nilo Peçanha

Rua Treze de Novembro

Rua Sergipe

Rua Alex Novelino

Clube São Cristovão

Av. Lecy Gomes da Costa

Av. Joaquim Nogueira

Rua Francisco Vasconcelos

Rua Expedicionário da Pátria

Rua Marques de Olinda

Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira

Av. Beira Mar

Rua Búzios

Rua Marimba

Orla Peró

Av. Drausio Solon Ribeiro

Rua Aqualung

Av. dos Pescadores

Praia do Siqueira

Rua Luiz Feliciano Cardoso

Palco do Show no Peró

Praça do Moinho

Rua Adailton Pinto de Andrade

Pontal de Santo Antônio

Avenida Beira Mar

Praça da Bandeira

Rua Cap. Augusto Lourenço

Rua Gávea

Rua Jorge Lóssio

SEG (12)

Bolsão da Juju

Av. Macário Pinto Lopes

Av. Hilton Massa

Rua Vicente Celestino

Rua João Pessoa

Rua Saturno

Av. Nilo Peçanha

Rua Treze de Novembro

Rua Sergipe

Rua Alex Novelino

Jardim Esperança

Rua Lourival Franco de Oliveira

Rua Davi Garcia

Orla Peró

Av. Drausio Solon Ribeiro

Rua Aqualung

Av. dos Pescadores

Polo Gastronômico de Tamoios

Av. Independência

Rua Orlando de Bragança

Rua Aurélia de Faria

Rua Cantidio Castro

Rua Cândido Tito de Azevedo

Praia do Siqueira

Rua Luiz Feliciano Cardoso

Tangará

Rua Nelson Mandela

Rua Humberto de Campos

Palco do show Peró

Praça do Moinho

Rua Adailton Pinto de Andrade

Pontal de Santo Antônio

Avenida Beira Mar

TER (13)

Bolsão da Juju

Av. Macário Pinto Lopes

Av. Hilton Massa

Rua Vicente Celestino

Rua João Pessoa

Rua Saturno

Av. Nilo Peçanha

Rua Treze de Novembro

Rua Sergipe

Rua Alex Novelino

Clube Vermelho e Branco

Rua Antônio Feliciano de Almeida

Palco do Show no Peró

Praça do Moinho

Rua Adailton Pinto de Andrade

Pontal de Santo Antônio

Avenida Beira Mar

SEX (16)

Braga

Rua Zulmira Braga

SÁB (17)

Morubá

Rua Maestro Braz Guimarães

CIEP do Manoel Corrêa

Rua Panamá

DOM (18)

Bolsão da Juju

Av. Macário Pinto Lopes

Av. Hilton Massa

Rua Vicente Celestino

Rua João Pessoa

Rua Saturno

Av. Nilo Peçanha

Rua Treze de Novembro

Rua Sergipe

Rua Alex Novelino