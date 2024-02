Resgate - Divulgação/PM

Publicado 09/02/2024 18:27

Cabo Frio - Na noite desta quinta-feira (8), agentes da Guarda Municipal que fazem o patrulhamento no Morro da Guia ouviram barulhos e foram verificar o que estava acontecendo. O barulho era proveniente da ação de um homem, de 42 anos, que estava quebrando lixeiras e a iluminação do local.



No mesmo momento, os guardas tentaram deter o cidadão, mas observaram que precisariam de apoio, pois o homem estava descontrolado, apresentando características de um “surto psicótico”.



Com a chegada da viatura da ROMU, o homem, que estava cercado pelos agentes da GM, tentou fugir. Ele quebrou o guarda-corpo e se jogou do Morro da Guia em uma queda de mais de 20 metros, no meio de pedras, espinhos e muita vegetação.



Os agentes da Guarda Municipal, apesar da escuridão e da área ser de muito risco devido ao terreno acidentado e o horário, conseguiram entrar no meio da vegetação e resgataram o elemento, que na fuga caiu sobre os espinhos e teve o pé preso em uma forquilha.



Depois do resgate, os agentes da Guarda Municipal solicitaram o apoio do SAMU. Com a chegada, o homem foi levado para a Unidade de Saúde Mental do Hospital Central de Emergêcias (HCE), no bairro de São Cristóvão.