Corpo encontrado - Divulgação/PM

Publicado 09/02/2024 18:22

Cabo Frio - Agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, em conjunto com o Grupamento de Cães da Guarda Municipal de Arraial do Cabo, localizaram um corpo em avançado estado de putrefação em um cemitério clandestino na tarde desta quinta-feira (8).



A ação é um desdobramento da investigação “Sobreiro”, que apura o assassinato de dois irmãos pela facção criminosa que domina a àrea da Maria Joaquina, em Cabo Frio.



Após a prisão dos líderes da facção, o setor de inteligência da distrital identificou o local onde os criminosos enterravam as vítimas do “tribunal do tráfico” no bairro.



Com apoio do Grupamento de Cães da GCM de Arraial e uma retroescavadeira cedida pela Prefeitura de Búzios, os agentes realizaram a escavação e localizaram o corpo.



A investigação indica que o cadáver encontrado pode ser de um dos irmãos Sobral, mortos em outubro de 2023. Segundo apurado, os irmãos foram obrigados a cavar a própria cova antes de serem assassinados pelos criminosos “DN”, “RD”, “Negão da 12” e Perna, todos já presos durante a investigação. Para dificultar as buscas e inibir o cheiro da decomposição, os elementos jogaram cal sobre o corpo.



A perícia criminal foi acionada ao local e o cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio para identificação e exames complementares.



A investigação segue em andamento.