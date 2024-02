Homem rouba fábrica de gelo - Rede social

Homem rouba fábrica de gelo Rede social

Publicado 14/02/2024 14:09

Cabo Frio - Uma fábrica de gelo que fica na Avenida Teixeira e Souza, em Cabo Frio, foi invadida e furtada, no início da madrugada deste sábado (10).



O crime foi gravado por câmeras de segurança do local. Nas imagens é possível ver o momento em que o homem entra na fábrica e, com ajuda de uma ferramenta, abre o cadeado que dá acesso ao caixa.



O criminoso consegue entrar na área e coloca vários itens em uma mochila, inclusive dinheiro. De acordo com informações iniciais, o prejuízo estimado seria de R$10 mil.