Hospital Otime Cardoso dos Santos - Divulgação

Publicado 14/02/2024 17:18 | Atualizado 14/02/2024 18:15

Cabo Frio - No sábado (10), um adolescente de 13 anos morreu em Cabo Frio após ser internado com suspeita de dengue. A internação do menor aconteceu pela primeira vez na quinta (8), no Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, mas, após exames, foi mandado para casa. O óbito foi registrado três dias depois.

No primeiro dia, de acordo com a prefeitura, ele foi até o hospital apresentando sintomas como febre, dor no corpo, fraqueza e dor de cabeça, mas logo foi liberado, pois “apresentava estabilidade e os exames não apresentavam alterações significativas”.

Na sexta-feira (9), o menor precisou retornar à unidade hospitalar para receber atendimento, por apresentar piora. Ainda de acordo com o município, foram realizados novos exames, que persistiram sem alterações significativas, além de um teste de COVID-19, que resultou negativo. Após receber hidratação venosa, o paciente foi novamente liberado.

No entanto, no sábado (10) de manhã, o quadro do adolescente se agravou, apresentando sangramento gástrico e insuficiência respiratória, o que levou à sua intubação. Apesar de sofrer duas paradas cardíacas, ele foi estabilizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS).

A direção do HMOCS conseguiu uma vaga no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema, por conta do estado crítico do jovem, entretanto, antes disso, ele sofreu uma nova parada cardíaca e morreu no caminho.

A prefeitura, em nota, afirma que “todos os procedimentos e cuidados foram adotados pelo HMOCS durante o atendimento ao paciente”.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio para realização de autópsia e melhor entendimento do caso. Apesar da suspeita, a prefeitura da cidade não confirma a suspeita de dengue hemorrágica como causa da morte do adolescente. “Nenhuma alteração significativa nos exames que confirme esse diagnóstico”, declarou em nota.

A dengue hemorrágica é uma forma grave da doença, caracterizada por sintomas como febre alta, dores musculares intensas, sangramentos nas gengivas, nariz ou sob a pele, e queda abrupta da pressão arterial, podendo levar ao choque e à morte.

Em casos de suspeita de morte pela doença no Rio de Janeiro, amostras da vítima devem ser encaminhadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para a realização de exames mais detalhados. A medida serve para confirmar a causa do óbito e auxiliar no entendimento e controle da doença, seguindo os protocolos de biossegurança para evitar a transmissão do vírus e a contaminação.

Diante disso, o Jornal O Dia questionou à prefeitura se, posteriormente, a vítima seria encaminhada para o instituto. Como resposta, o Jornal foi informado que a prefeitura não possui a informação. A reportagem também procurou a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e aguarda retorno.