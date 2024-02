Estrutura em área incorreta - Rede social

Publicado 15/02/2024 15:48

Cabo Frio - A estação de Carnaval montada no Bolsão da Juju, área mais nobre da Praia do Forte, em Cabo Frio, tem sido alvo de polêmicas. A da vez envolve justamente a localização da estrutura, situada em uma área de restinga que, conforme destacou o Ministério Público Federal (MPF), está em processo de recuperação.

O MPF, representado pelo procurador da República Leandro Mitidieri, anunciou que deve ingressar com uma ação na Justiça, questionando, entre outros aspectos, o tráfego de veículos na região, que já resultou em multas para alguns motoristas.

A preocupação do MPF é que a organização do evento não tenha tomado as medidas de controle adequadas para proteger a área sensível. Como consequência, a ação judicial deve incluir pedidos de danos morais coletivos e reparação da restinga, em face dos organizadores do evento.

Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com Joir Reis, responsável pela Associação dos Blocos Carnavalescos de Cabo Frio (ABACCAF), que está à frente da Estação do Carnaval. Contudo, ele não retornou até o momento.

Já a prefeitura de Cabo Frio, em nota, informou que só vai se manifestar quando for notificada oficialmente.