Segundo dados oficiais do Instituto de Segurança Pública (I.S.P), Cabo Frio foi a cidade com as maiores reduções dos índices criminais comparados ao Carnaval do ano passado - Divulgação

Segundo dados oficiais do Instituto de Segurança Pública (I.S.P), Cabo Frio foi a cidade com as maiores reduções dos índices criminais comparados ao Carnaval do ano passadoDivulgação

Publicado 15/02/2024 20:12 | Atualizado 15/02/2024 20:14

Nesta quinta-feira (15), o 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM) divulgou os índices de criminalidade registrados na Região dos Lagos durante o Carnaval de 2024, apontando uma redução nos principais crimes em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os dados, fornecidos pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), abrangem os sete municípios da 25ª Área Integrada de Segurança Pública (AISP 25) e a cidade de Cabo Frio, circunscrição da 126ª Delegacia Policial.



Os índices analisados incluem furto de celular, furto de veículo, roubo de celular, roubo a transeunte, roubo de veículo e homicídio.



Em Cabo Frio, houve uma notável diminuição nos casos de furto de celular, passando de 28 registros em 2023 para apenas cinco em 2024. O furto de veículos também apresentou queda, de nove para cinco ocorrências. Já os roubos de celular foram zerados, comparados aos dois casos do ano anterior.



Na região da AISP 25, os furtos de celular diminuíram de 67 para 59, e os furtos de veículos de 22 para 18. Os roubos a transeuntes tiveram uma leve queda, de oito para sete registros. Entretanto, os roubos de veículos aumentaram de uma para seis ocorrências. Os homicídios permaneceram estáveis, com quatro casos em ambos os anos.



O tenente-coronel Leonardo Oliveira, Comandante do 25º BPM, atribuiu a redução dos índices criminais à integração das forças de segurança estaduais e municipais. Ele lamentou o episódio isolado da morte de um empresário após ser agredido na Praia do Forte, destacando a rápida atuação da Polícia Militar em conter a confusão, prestar socorro e prender os autores da agressão em flagrante delito.



Além disso, o 25º BPM divulgou um "Relatório de Produtividade e Atendimentos" no período de Carnaval, com números expressivos de prisões e apreensões, incluindo 50 presos e menores apreendidos, 11 armas de fogo, 2.720 cápsulas de cocaína, 1.016 tiras de maconha e 439 pedras de crack.



Durante o Carnaval, a unidade recebeu um reforço de 2.200 policiais militares, que cobriram 231 blocos carnavalescos e shows nos sete municípios da área de policiamento. A região contou ainda com o apoio de duas estações móveis de reconhecimento facial em Cabo Frio, do Grupamento Aero Móvel, do Batalhão de Ações com Cães e do Comando de Policiamento Rodoviário.



Vale ressaltar que, entre 2021 e 2022, ocorreu o período da pandemia, época em que algumas delegacias chegaram a fechar as portas. Confira os gráficos comparativos dos últimos quatro anos:

Gráfico comparativo entre os índices criminais durante o período de Carnaval em Cabo Frio nos anos de 2021, 22, 23 e 24 Divulgação

Gráfico comparativo entre os índices criminais durante o período de Carnaval na Região dos Lagos nos anos de 2021, 22, 23 e 24 Divulgação