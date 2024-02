Ester Caroline Pessato, conhecida como "Tigresa Vip" - Rede social

Publicado 15/02/2024 17:48

Cabo Frio - Ester Caroline Pessato, conhecida como “Tigresa Vip”, contou, através das redes sociais, alguns relatos de quando foi assaltada e feita refém, juntamente à família, por três homens durante uma visita que fez a Unamar, bairro de Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. Ela, que acumula mais de 1 milhão de seguidores na internet, conta que a experiência foi traumática e que “não planeja mais voltar ao estado”.



Tigresa Vip, que mora em Cuiabá, que fica no Mato Grosso, conta que tudo aconteceu no dia 4 de janeiro, quando estava hospedada com a família em um condomínio respeitado da região. “A gente tinha acabado de fazer live no meu site (…) e a minha enteada estava fazendo live no TK. Entendeu? E aí ela escutou um barulho. Quando foi ver o que era, achou que era um gato no muro (…). Aí ela foi olhar. E o que era? Três meliantes em cima do muro. Ela já entrou correndo para dentro de casa gritando, ‘Socorro, Carol, Socorro, Carol’”, contou.



Depois disso, a influenciadora conta que os invasores entraram na casa, sendo que um deles deu uma coronhada na cabeça do companheiro dela, e, após manter toda a família refém, o trio levou diversos itens de valor, exceto o carro.



“Levaram as coisas de valor que a gente tinha, até calçado, levaram mala, bolsa. Levaram um monte de coisa. Entendeu? E no final de tudo, fizeram a gente de refém, levaram cigarro, celular, meu material de trabalho, velho. Vocês sabem que celular eu não tenho para bonito, não tenho celular para bonito para poder ficar postando fotinha. Meu celular é uma ferramenta de trabalho, vocês sabem disso. Levaram minha ferramenta de trabalho, levaram quatro celulares, levaram dois notebooks. Entendeu? Que é o que eu uso para trabalhar. E você tirar ferramenta de trabalho da pessoa, eu acho uma sacanagem, entendeu? Enfim, levaram tudo que tinha de valor lá e no final, quando eles foram embora, deixaram a gente trancado dentro de casa, trancaram a gente dentro de casa. A sorte é que a janela era de blindex e abria para o lado de dentro. Aí a gente conseguiu pular a janela, entendeu?”, explicou a atriz de filmes adultos, relatando, ainda, que ‘preferia que tivessem levado o carro’.



“Engraçado que eu achei é que não levaram o carro. Eu falei: ‘leva o carro, deixa o celular (…) Celular é material de trabalho, o carro estando seguro, depois eles dão outro’. [Ele respondeu] ‘Não, essa p#rr# aí tem rastreador, por isso vocês quer que leve o carro, né?'”, contou.



Após a fuga, Tigresa Vip conta que ficou ansiosa para voltar para Cuiabá e que preferiu não realizar o boletim de ocorrência, pois, segundo afirma nos vídeos divulgados em seu perfil, “a polícia do Rio de Janeiro não faz nada”. Ela também crítica os políticos do estado e afirma que “no Mato Grosso a atitude das autoridades seria diferente”.



Sobre o caso, a Polícia Militar informou que não foi acionada para atender o caso. Confira a nota:



“Após tomar conhecimento do vídeo em que uma influencer digital informa que foi roubada no Condomínio Gravatás II em Unamar- Cabo Frio, o Comandante da 8ª Companhia do 25ºBPM realizou diligências ao referido Condomínio e estabeleceu contato com a Chefia da segurança privada do Condomínio, sendo informado que o fato ocorreu no início do mês de janeiro deste ano e as vítimas não acionaram a Polícia Militar para a realização do Cerco e não fizeram o Registro de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, porém a influencer fez esse vídeo recentemente”.



