126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio - Divulgação/PM

Publicado 16/02/2024 18:14

Cabo Frio - Na tarde desta sexta-feira (16), uma equipe da Polícia Militar do 25º BPM, após troca de informações com a Polícia Federal/FICCO RJ, capturou um homem foragido da Justiça pelo crime de homicídio. Contra P.C.P.N, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime cometido em 2007 na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ele foi preso em Cabo Frio.

Segundo informações da PM, o acusado trabalhava no combate à dengue em Cabo Frio e produzia vídeos de Tik Tok nas horas vagas. Ele é um dos acusados de assassinar o advogado criminalista Sebastião Ênio da Veiga Alves. O crime aconteceu em 24 de abril de 2007, quando o advogado foi morto com vários tiros dentro do carro.

O elemento foi localizado na Rua do Moinho, frente ao posto de saúde do bairro Peró. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), onde permanece preso à disposição da Justiça.