Publicado 16/02/2024 18:22

Cabo Frio - Uma mulher foi detida na tarde desta quinta-feira (14) após agredir agentes da Guarda Municipal de Cabo Frio no Terminal Rodoviário Alexis Novellino, após uma confusão de trânsito. Segundo a guarnição, tudo começou quando os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de colisão entre dois veículos, um Renault Duster prata e um Ford Ka preto.



Ao chegarem ao local, constataram que o carro conduzido pela mulher havia colidido com outro veículo estacionado na rodoviária. Durante a abordagem, os agentes perceberam sinais de embriaguez na condutora do Duster. Ao ser solicitada a sair do veículo, eles relatam que a mulher desceu e começou a proferir palavras ofensivas e agressivas, tentando inclusive agredir fisicamente os guardas municipais.



Diante da situação, foi dada voz de prisão à mulher, que foi conduzida à 126ª DP (Cabo Frio). Lá, foi determinado que a condutora fosse levada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de um teste de alcoolemia.



Após a confirmação da presença de álcool acima do limite permitido por lei, a mulher foi encaminhada à 127ª DP (Búzios), onde novamente agrediu verbalmente os presentes. Devido ao comportamento agressivo, ela foi levada pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda de Cabo Frio à 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde se recusou a pagar fiança e acabou detida.



O veículo que a mulher conduzia foi removido para o depósito público pela Fiscalização de Transportes da Guarda Municipal.