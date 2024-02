Crime foi flagrado por câmeras de segurança - Reprodução/ Boto Carioca/ Sabrina Sá

Publicado 19/02/2024 18:09

Uma cervejaria, que fica na Rua Abissínia, no bairro Jardim Flamboyant, em Cabo Frio, foi invadida e furtada na madrugada desta segunda-feira (19).



O crime foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver o momento em que um homem de camisa estampada e boné pula o muro do estabelecimento e entra, por volta de 2h. Sem se intimidar pela câmera, o homem invade o local pela janela e sai carregando uma bolsa e um ventilador.



De acordo com o proprietário da cervejaria, que inaugurou há apenas quatro meses, na sacola o invasor levou itens de tabacaria, cigarros, uma peça de bronze e o troco do caixa, causando um prejuízo estimado em torno de R$1.300.



Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado.