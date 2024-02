Torcedores de Flamengo e Fluminense se envolveram em brigas na Tijuca neste domingo (25) - Reprodução

Torcedores de Flamengo e Fluminense se envolveram em brigas na Tijuca neste domingo (25)Reprodução

Publicado 25/02/2024 20:45

Rio - Policiais militares prenderam, neste domingo (25), 72 torcedores do Flamengo e do Fluminense envolvidos em brigas na Tijuca, Zona Norte do Rio, próximo ao Maracanã. Destes, 36 foram detidos após confusão na Praça Varnhagem, mesmo local onde sete pessoas foram presas com pedras antes do clássico. Entre os presos está um homem apontado como presidente da Torcida Jovem Fla.

Segundo a Polícia Militar, as prisões foram realizadas por agentes do 6º BPM (Tijuca) e Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) na Rua Maxwell, próximo à subestação da Light. A corporação ainda informou que o policiamento foi reforçado na Praça Varnhagem.

Ainda houve registro de brigas em outros pontos do bairro antes do clássico. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostram uma pancadaria generalizada no cruzamento da Avenida Maracanã com a Rua Deputado Soares Filho.

Briga de Torcida organizadas Do Flamengo TJF VS Young Flu Fluminense ..#DIARIODATORCIDAS pic.twitter.com/IiCBRd6Wl3 — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) February 25, 2024

Dentre os detidos deste domingo (25) estão diversos integrantes de torcidas organizadas, que se encontram proibidas de frequentar os estádios por uma decisão do Tribunal Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Um deles é apontado como presidente da Torcida Jovem Fla.

Na Rua São Francisco Xavier, um torcedor foi preso por agentes do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe) com um bastão de madeira. Outro foi detido ao tentar entrar no estádio com artefatos explosivos.

Fora as brigas, dois homens também foram presos por cambismo, sendo um deles foragido da Justiça. Com eles, os agentes apreenderam 20 ingressos para o jogo deste domingo, um aparelho de telefone celular, além de R$46 em dinheiro.

O jogo

Em um clássico com cara de "final antecipada", o Flamengo levou a melhor e ficou muito perto do título da Taça Guanabara 2024 . Isso porque venceu o Fluminense por 2 a 0 no Maracanã, na tarde deste domingo (25) em jogo válido pela décima rodada da competição. Pedro e Everton Cebolinha fizeram os gols do triunfo Rubro-Negro.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 24 pontos e segue no topo da tabela. Já o Fluminense tem 21 e aparece no segundo lugar. A uma rodada do fim da Taça Guanabara, o Fla confirma o título com um empate no próximo jogo. Além disso, ainda que perca, tem um saldo de gols de 19. O do Flu, hoje, é de oito.