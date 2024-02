Praia de Ipanema, na Zona sul do Rio - Érica Martin / Agência O Dia

O Rio de Janeiro, conhecido por sua beleza natural e cultural, acaba de receber mais um reconhecimento internacional. A Praia de Ipanema, localizada na Zona Sul, foi considerada a segunda melhor praia do mundo pelo guia especializado de viagens Lonely Planet, no livro 'Best Beaches in The World', que destaca as 100 melhores praias ao redor do planeta. O título não é surpresa para aqueles que conhecem a cidade e suas deslumbrantes praias.

O estudante de Administração Ian Rezende, de 20 anos, que veio do Amapá, na Região Norte do país, acredita que a Praia de Ipanema é uma das mais bonitas que já viu. "Eu acho incrível a Praia de Ipanema, eu nem sou do Rio. Eu moro aqui já há seis anos, eu acho que é a mais bonita que eu já vi, ela compete diretamente com algumas lá do Norte que eu conheço, mas eu acho a praia daqui incrível. O que eu mais gosto daqui é a vista que a gente tem do Morro Dois Irmãos, eu acho que é a parte mais bonita", diz.

O aposentado Mauro Sampaio, de 63 anos, mora em Brasília e, sempre que vem ao Rio, escolhe Ipanema para ficar por causa da praia, das companhias e pelo movimento. Mauro elencou algumas características que, para ele, tornam a praia uma das mais belas, mesmo já tendo visitado muitas praias pelo país. "Além da beleza, a qualidade da água, a paisagem, tudo isso influencia no conceito de praia de boa qualidade e Ipanema também está bem representada", comenta.

Já a carioca Thalita Silveira, de 42 anos, conta sua impressão ao visitar a praia pela primeira vez: "A paisagem é maravilhosa, mas eu já conheci outras praias e gostei mais. Pelo que eu vi até agora, eu achei bem bonita, limpa, pelo menos por enquanto está bem tranquila e segura".

'Pôr do sol surpreendente'

Com uma extensão de três quilômetros, a Praia de Ipanema foi elogiada pela publicação pela experiência única proporcionada por seu "pôr do sol surpreendente". Essa característica, aliada à atmosfera única da cidade, contribuiu para colocar Ipanema no mapa das melhores praias do mundo.

O morador de Botafogo Bruno Carneiro de Almeida Bezerra, de 38 anos, concorda com as qualidades atribuídas à praia pelo guia. "A Praia de Ipanema é linda, mas por conta do Morro Dois irmãos, coisa que não tem em lugar nenhum no mundo, eu acho que teria que ser o primeiro lugar, porque o pôr do sol dela é sensacional. Ontem, estava aquele laranjão bem aceso, bem bonito e único mesmo", afirma.

A estudante de Engenharia Gabriela Vazemberg, de 22 anos, costuma frequentar sempre a Praia de Ipanema. Para ela, a praia é muito bonita, mas precisa de mais segurança. "Eu moro aqui perto e venho sempre, gosto muito. Mas não acho que seja uma das melhores. Acho que o mundo é muito grande. Deve ter lugares mais seguros, mas é muito bonito e, quando está um dia lindo, fica melhor ainda. Mas para ser o primeiro lugar ainda falta segurança", opina a jovem.

Diferentes tribos

The Pass, localizada na cidade de Byron Bay, na Austrália, ficou em primeiro lugar na lista, mas a Praia de Ipanema não deixou de atrair a atenção global como um destino de renome. Os motivos para esse reconhecimento não se limitam apenas à beleza natural, mas também à diversidade cultural e ao estilo de vida.

O guia de viagens destaca ainda os diferentes pontos de encontro ao longo da Praia de Ipanema, enfatizando a diversidade de tribos que ali se reúnem. A publicação cita o Posto 9 como ponto de encontro do "público fashion" e o trecho em frente à Rua Farme de Amoedo como o local onde a comunidade gay se encontra. Os postos 7 e 10, respectivamente, atraem surfistas e os praticantes de vôlei e futevôlei, evidenciando a versatilidade da Praia de Ipanema e sua capacidade de agradar diferentes públicos, segundo o guia. Essa diversidade cultural e a riqueza de experiências que a praia oferece reforçam a posição do Rio de Janeiro como um destino turístico de classe mundial.

Boas lembranças

A eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro, que inspirou a música 'Garota de Ipanema', composta por Tom Jobim e Vinicius de Moraes em 1962, relembra momentos na praia e celebra sua classificação como segunda melhor do mundo. "A praia sempre foi muito elogiada pelos turistas, por todos, porque é realmente saudável. Saudável porque é uma praia onde você pode jogar vôlei, frescobol, futebol, ela possui uma ampla área esportiva. E o mar é sempre o mesmo. Houve momentos em que tive que pegar jacaré, pois naquela época não existia surfe e eu descia nas ondas apenas com o meu próprio corpo. Acho que é uma praia que me traz grandes recordações da minha juventude, que era o maior evento para mim nas férias escolares. Era praticamente meu hobby, ir para a praia de manhã e só sair quando já estava escurecendo."

O presidente da Riotur, Ronnie Costa, celebra com orgulho o título, destacando a importância desse reconhecimento para a cidade. "É uma honra para o Rio de Janeiro receber essa premiação na votação da Praia de Ipanema. Sendo eleita a segunda melhor praia do mundo, é motivo de muito orgulho para nós, que já temos Copacabana como a praia mais conhecida do mundo. Isso prova que o Rio de Janeiro está no caminho certo, e aqui as pessoas encontram entretenimento, lazer e também esse lazer gratuito, que é a nossa orla maravilhosa. Temos a responsabilidade e o esforço para melhorar cada vez mais e chegar ao primeiro lugar. Acho que a cidade tem a capacidade de demonstrar para o mundo inteiro que sabe receber e é um destino incrível que as pessoas podem escolher o Rio de Janeiro em qualquer época do ano", comemora.

Ronnie destaca os esforços significativos do poder público e da Comlurb na manutenção e limpeza das praias, mas salienta que é necessário um esforço pessoal da população. Ele enfatiza a importância de conscientizar as pessoas sobre a responsabilidade compartilhada na preservação não apenas das praias, mas também de praças e ruas.

Para o presidente da Associação de Moradores e Amigos de Ipanema (Amai), Carlos Monjardim, a praia e o bairro são uma embaixada permanente da diversidade mundial. "Achamos que merecemos o primeiro lugar, ficamos em segundo, mas realmente Ipanema merece o primeiro lugar, justamente por ser essa embaixada, essa capital da diversidade, que reúne tudo o que existe de cultura, de artes, de pensamento no nosso bairro. Portanto, a Praia de Ipanema é a segunda melhor praia do mundo hoje, mas ainda estamos na torcida para que chegue ao primeiro lugar", celebra o presidente da Amai.

O ranking das melhores praias

De acordo com o guia Lonely Planet, as melhores praias são as seguintes:

The Pass, Byron Bay, Austrália

Ipanema, Rio de Janeiro, Brasil

Ao Maya, Ko Phi-Phi, Tailândia

Ilha Mnemba, Zanzibar, Tanzânia

Sarakiniko, Milos Cyclades, Grécia

Chesterman, Tofino, Canadá

Cabo San Juan del Guía, Parque Natural Nacional Tayrona, Colômbia

Anse Source d'Argent, La Digue, Ilhas Seychelles

Balandra, La Paz, México

Punta Paloma, Tarifa, Espanha

Punta Rata, Brela, Croácia

Oeste, Berneray, Escócia

Rauðasandur, Islândia

Rosa, Ilha de Padar, Indonésia

Dueodde, Nexø, Dinamarca

Keem Bay, Keel, Irlanda

Ruby, Parque Nacional Olímpico, Washington, Estados Unidos

Stanhope, Parque Nacional da Ilha do Príncipe Eduardo, Canadá

Radhanagar, Ilhas Swaraj,Índia

Pacífico, Siargao, Filipinas