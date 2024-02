Homem foi preso por policiais militares e civis após informações vindas do Disque Denúncia - Divulgação

Publicado 25/02/2024 16:43

Rio - Um homem, que era considerado foragido da Justiça, foi preso neste sábado (24), em Macaé, no Norte Fluminense. Gilêisson Santos de Jesus, de 37 anos, era procurado após tentar matar a ex-companheira, o atual namorado dela e quatro crianças, incluindo dois de seus filhos, tacando fogo na casa onde as vítimas estavam.

A prisão foi realizada por agentes do 32º BPM (Macaé) com apoio de policiais da 123ª DP (Macaé) através de informações do Disque Denúncia. O homem foi encontrado na Estrada Virgem Santa, no bairro Botafogo, depois de ficar um mês fugindo da Justiça.

De acordo com as investigações, na madrugada do dia 23 de janeiro, policiais militares foram acionados para comparecer na Rua E, no bairro Novo Horizonte, ainda em Macaé, para verificar uma denúncia de violência doméstica, onde Gilêisson teria ateado fogo em uma casa com seis pessoas, sendo quatro crianças.

Entre as vítimas estavam dois filhos do suspeito, de 9 e 15 anos, sua ex-mulher, de 32 anos, e o atual namorado da sua ex-companheira, além de outros dois menores.

Segundo a vítima, o homem começou a demonstrar comportamento violento desde que ela manifestou o desejo de se separar. Inclusive, a mulher teria uma medida protetiva válida contra o ex-companheiro, afirmando que o agressor costumava fazer uso de álcool e drogas, além de ter uma arma e ter feito diversas ameaças de morte contra ela.

No dia do crime, o suspeito esteve na casa, quebrou a janela e a ameaçou com uma arma de fogo. Logo depois, ele ateou fogo na moto e no carro que estavam na garagem. As chamas se alastraram para o interior da casa. As vítimas conseguiram sair da residência usando uma escada para pular o muro.

Gilêisson estava usando uma moto Honda Fazer 150CC, de cor laranja, que foi apreendida no momento da prisão. Contra ele constava um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Macaé pelo crime de tentativa de homicídio.