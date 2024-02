Obras no Parque de Piedade, em Piedade, Zona Norte - Cléber Mendes/Agência O Dia

Obras no Parque de Piedade, em Piedade, Zona Norte

Publicado 25/02/2024 14:24 | Atualizado 25/02/2024 15:08

"A cidade é nossa, não de vagabundos. Sigamos mostrando pra eles que aqui tem autoridade e que o lugar deles é na cadeia", disse Paes que também usou a publicação para agradecer ao governador Cláudio Castro e à Polícia Civil: "Muito obrigado".

José Roberto Muniz de Souza foi preso neste sábado, em casa no Méier Reprodução

O homem, identificado como José Roberto Muniz de Sousa, foi preso na casa da namorada no Méier, Zona Norte do Rio. Segundo os investigadores, ele é integrante da organização criminosa que extorquiu dinheiro de construtoras contratadas pela prefeitura para realizarem diversas obras em bairros da Zona Norte, como no Encantado e Água Santa.

A prisão foi feita por agentes da 26ª DP (Todos os Santos) com apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte).

O preso seria um dos aliados do traficante Jean Carlos Nascimento dos Santos, o Jean do 18, apontado como responsável por exigir um pagamento de R$ 500 mil para liberar as obras do Parque Piedade. O criminoso também é alvo de um mandado de prisão pela tentativa de extorsão.

De acordo com denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Jean foi o responsável por sequestrar o engenheiro responsável pelas obras no Parque de Piedade e levá-lo até o Morro do Dezoito, na Água Santa, onde o líder do tráfico o aguardava. Foi nesse encontro que o valor da extorsão foi definido.