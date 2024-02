Bloco Boto Marinho desfila na Ilha de Paquetá neste domingo (25) - Reprodução / Rede Social

Publicado 25/02/2024 14:05 | Atualizado 25/02/2024 15:56

Rio - Para muitos cariocas, o Carnaval ainda não acabou. Na manhã deste domingo (25), uma multidão lotou a estação da Praça XV, no Centro, para embarcar na barca e curtir o bloco Boto Marinho, que desfila na Ilha de Paquetá em datas pouco convencionais. Desde as primeiras horas do dia, os foliões - a maioria com roupas ou fantasias rosa - fizeram filas para pegar a barca das 7h.

A festa, inclusive, começou antes mesmo do embarque e continuou durante a travessia. Ao longo da viagem, que dura cerca de 1h30 até Paquetá, os músicos fizeram a alegria dos passageiros, tocando marchinhas de Carnaval e outras canções.

Vanessa Rosseto, de 37 anos, foi pela primeira vez ao bloco no ano passado e se apaixonou. Para conseguir aproveitar a folia novamente, ela acordou às 4h para pegar a primeira barca rumo à Paquetá.

"Para mim a melhor parte do Boto é vir na barca com os músicos. São figuras conhecidas dos blocos do Rio. Tocam muito e têm um repertório incrível" contou a jornalista.

Já na Ilha, a folia continuou com muita música e diversão. Para evitar problemas com moradores, o bloco costuma pedir cuidado com o descarte de lixo. Além disso, monta um esquema com bares e restaurantes para evitar xixi nas ruas.

"É sempre muito bonito e divertido, mas hoje estava muito cheio. Depois que as outras barcas chegaram, ficou lotado. Aí fica difícil ficar perto da música, que é o que eu gosto de fazer. Então acabei dispersando e parei pra almoçar", comentou Vanessa.

"Quase despedindo do Carnaval. Quase, porque tem um bloco maravilhoso, o Boto Marinho. Para quem está de bem com a alegria, é um prato feito", escreveu uma participante nas redes sociais. Outro folião reforçou a vontade de estar presente: "Acordei simplesmente às 5h pra pegar o bloco do Boto Marinho. É muita vontade mesmo", comentou. "Quem vai no Boto Marinho? Meu look rosa já tá separado", escreveu outra internauta.

Jornalista Vanessa Rosseto, 37, foi pela segunda vez ao Boto Marinho Reprodução / Rede Social

Para amenizar o calor, o Boto Marinho faz paradas em pontos tradicionais da pacata ilha para hidratação. Os moradores, além de participarem, também ajudam nesta questão. Neste domingo, por exemplo, circulou nas redes sociais o vídeo de um homem jogando água nos foliões, enquanto o bloco passava em frente à sua casa.

"Estava muito calor. A barca parecia uma sauna, saímos com os dedos das mãos enrugados, com a maquiagem derretida... mas chegamos em Paquetá super animados", disse a jornalista.

Nascido em 2017, o Boto Marinho é muito querido pelos moradores de Paquetá. O bloco também desfilou no ultimo mês de setembro, em uma edição especial.

Nas redes sociais, muitos foliões que não puderam curtir a festa deste domingo (25) perguntaram se o bloco iria promover um evento "de inverno" novamente. Os organizadores, no entanto, fazem mistério quanto aos próximos agitos.