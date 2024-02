Material apreendido com suspeitos foi levado para delegacia - Reprodução

Material apreendido com suspeitos foi levado para delegaciaReprodução

Publicado 25/02/2024 08:41 | Atualizado 25/02/2024 09:11

Rio - A Polícia Militar prendeu cinco pessoas por furto de cabos de cobre, neste sábado (24), em bairros da capital. Segundo a corporação, os crimes aconteceram na Avenida Rio de Janeiro, no Caju, na Zona Portuária, e também na Rua Frei Bento, em Oswaldo Cruz, que fica na Zona Norte.

Os três responsáveis pelo furto no Caju foram encontrados pelos agentes do 4º BPM (São Cristóvão) minutos após o crime, já na Rua Monsenhor Manuel Gomes, em São Cristóvão. Com eles, os PMs encontraram um rolo de cabos de cobre.

Após a confirmação do crime, os agentes encaminharam o trio para a 19ª DP (Tijuca) onde ocorreu o registro do caso. O material apreendido também foi levado para a distrital.

Em Oswaldo Cruz, o furto foi praticado por dois criminosos. Agentes do 9 BPMº suspeitaram da dupla e ao revistarem a sacola que carregavam encontraram os cabos de cobre.

A dupla e o material foram encaminhados para delegacia da região, onde o caso roi registrado.