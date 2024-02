Equipe de brigadistas atingem balão com jato d'água - Reprodução

Publicado 25/02/2024 12:29 | Atualizado 25/02/2024 15:04

Rio - Brigadistas do Aeroporto Internacional Tom Jobim interceptaram um balão que cairia em uma das pistas do terminal, na manhã deste domingo (25), no Galeão, Zona Norte do Rio. A operação foi registrada por câmeras de monitoramento do aeroporto e compartilhadas pelo canal Aviation TV, no YouTube. Por conta do incidente, um voo teve seu pouso atrasado.



Nas imagens, é possível ver o balão descendo, enquanto a equipe de brigadistas se posiciona para conseguir interceptar o objeto. Assim que o balão desce mais um pouco, um caminhão equipado com mangueiras de alta pressão dispara um forte jato d'água o atingindo.





A força da água faz com que o balão desça e possa ser retirado pelos profissionais. O trabalho dura da equipe durou cerca de 2 minutos e meio, entre a interceptação do objeto e a operação de rescaldo.

O caso aconteceu por volta das 8h20 e provocou o atraso de pelo menos um pouso previsto para o aeroporto.

Prisão e multa

Soltar, fabricar, vender e transportar é crime previsto no artigo 42 da Lei nº 9.605/98. A pena prevista para é de 1 a 3 anos de prisão, multa, ou aas duas. Vale ressaltar que, em caso de danos ambientais, os crimes passam a ser inafiançáveis.