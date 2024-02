Marta era uma pastora evangélica e conhecida na região - Reprodução

Publicado 23/02/2024 07:03 | Atualizado 23/02/2024 13:44

Rio - Uma pastora evangélica morreu após ser baleada em um confronto, na noite desta quinta-feira (22), na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio. Marta de Jesus Gomes, de 44 anos, foi atingida durante uma troca de tiros entre criminosos rivais.

Segundo a Polícia Militar, grupos de criminosos armados rivais iniciaram um tiroteio e a vítima foi baleada. A mulher foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus, mas não resistiu.

A corporação informou que o confronto aconteceu na localidade do Marcão, no interior da Gardênia. Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) reforçaram o policiamento no local e seguem realizando rondas em busca dos criminosos na região.

Informações preliminares indicam que a vítima estava voltando de um mercado com a filha quando foi baleada. Marta era uma pastora evangélica conhecida na região. Seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) abriu uma investigação sobre o caso. Testemunhas estão sendo ouvidas e os agentes buscam identificar a origem do disparo que atingiu a vítima.

A filha de Marta usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (23), para se despedir da mãe. "Por que, mãe, justo agora a senhora me deixou? A gente estava tão feliz. Te amo demais minha guerreira. Mesmo assim, eu vou fazer de tudo para eu ver a senhora no paraíso. Eu sempre vou lembrar da senhora. Sempre me dizia 'Filha, seja diferente das outras meninas. Seja o orgulho da mamãe'. Eu vou continuar fazendo isso pela senhora. Eu te amo muito", escreveu.

A pastora ia se mudar nesta sexta-feira (23). Ela queria deixar a comunidade devido a violência que assola a região. Marta pretendia morar próximo ao Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, ainda na Zona Oeste. Ela deixa o marido, seis filhos e netos. Ainda não há informações sobre seu sepultamento.

Disputa territorial

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos. Em outra gravação, um morador mostra balas no chão de uma rua. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, houve registro de tiros na região por volta das 21h05.

"Todo dia uma correria nesse Gardênia Azul. Não se dar pra trabalhar em paz! Uma hora tá calmo, outra hora você tem que correr pra dentro da loja pra se abrigar e fugir dos tiros", comentou um internauta.

Há mais de um ano, uma guerra por território assusta moradores da Gardênia Azul e de outros bairros da Zona Oeste. A região sofre com forte influência de uma milícia, mas facções voltadas ao tráfico de drogas tentam expandir seus domínios e buscam assumir o controle do local.