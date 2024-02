Armamento apreendido com milicianos na Gardênia Azul pertenceria à quadrilha de Rio das Pedras - Reprodução

Publicado 12/02/2024 09:25 | Atualizado 12/02/2024 09:26

Rio - A Polícia Militar prendeu dois milicianos e apreendeu dois fuzis na Gardênia Azul, Zona Oeste da cidade, nesta segunda-feira (12). Segundo a corporação, os criminosos foram localizados durante ação do Batalhão de Choque (BPChq) na comunidade. A região vive clima de guerra em meio a disputa de territórios entre o traficantes e milicianos.

A primeira prisão aconteceu ainda durante a madrugada, enquanto a segunda no início da manhã desta segunda. O armamento apreendido com a dupla, além de dois carregadores foram levados para a 32ª DP (Taquara), onde as prisões foram registradas.

Relatos de moradores nas redes sociais indicam que a dupla seria integrante da milícia de Rio das Pedras, que faz divisa com a comunidade. A troca de tiros também assustou moradores logo pela manhã.

"O dia amanheceu com o coro comendo aqui no Gardênia Azul, Carnaval de tiros. Senhor nos guarde", comentou uma usuária do X, antigo Twitter.

Conflito diário

A comunidade vive um clima de tensão diário por conta dos conflitos entre milicianos e traficantes da facção Comando Vermelho (CV) que disputam o domínio da localidade. Neste sábado (10), um policial militar foi assassinado no bairro do Anil , que fica próximo à comunidade. O crime teria sido cometido por traficantes do Gardênia Azul.

Por conta da crescente violência, moradores

da comunidade chegaram a fazer uma manifestação na região. O ato bloqueou uma pista da Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, próximo à Avenida Ayrton Senna. Durante o protesto, um carro foi incendiado. A Polícia Civil investiga os casos.

Disputa por poder

A Gardênia, assim como a Muzema, em Itanhangá, e Rio das Pedras, também na Zona Oeste, sofreu forte influência de milicianos nos últimos anos. Com essa suposta invasão, o tráfico, comandado por Edgar Alves de Andrade, também conhecido como Doca e Urso, um dos líderes da facção atuante na Penha, na Zona Norte, teria tomado conta de comunidades dentro da Gardênia e expandido pontos de venda de drogas pela região.