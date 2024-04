Vanessa Maria da Silva e sua filha, Flora, receberam a visita de guardas municipais que participaram da ação - Divulgação / Prefeitura de Niterói

Publicado 31/03/2024 18:12

Rio – A Páscoa de Vanessa Maria da Silva e de seus familiares foi recheada de emoção. Ela deu luz à Flora, neste domingo (31), dentro de um carro no bairro de Itaipu, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O nascimento do bebê era esperado apenas para a próxima semana. Mãe e filha foram levadas para a Unidade Municipal Mario Monteiro, em Piratininga, por guardas municipais.

Os agentes estavam em patrulhamento na Avenida Central, no mesmo bairro, quando às 9h50, foram abordados por um homem assustado. Ele avisou aos agentes que uma mulher estava em trabalho de parto na Rua João de Souza Castelo.

Quando os guardas chegaram ao local, encontraram Vanessa dentro de um carro com a bebê nos braços, ligada a ela pelo cordão umbilical. O pai e os tios da recém-nascida estavam lá. Um dos agentes dirigiu o veículo da família, enquanto a viatura seguiu na frente com o restante da equipe.

Ao chegaram ao hospital, os guardas ajudaram durante atendimento de emergência das duas e voltaram horas depois para visita-las. Vanessa e Flora passam bem e aguardam transferência para uma maternidade.